Rusya’lı Ermeni, “Roscosmos” tarafından eleman olarak seçilen 4 astronotlardan biri oldu

Rusya’da henüz 2019 yılında başlatılan seçimler sonucunda, astronot mesleğinde uzmanlaşan dört kişinin isimleri açıklandı. Bu isimler arasında Rusya’da yaşayan Ermeni Harutyun Kivrikyan da yer aldı. “Roscosmos” Devlet Kurumunun sitesinde yer alan habere göre uzmanlar, astronot olmak isteyenlerden toplam 2.229 başvuru almıştı. 28 Ocak 2021 tarihinde “Roscosmos”, seçim sonuçlarını açıkladı. Seçilen isimler, Aleksandr Kolyabin, Sergey Teteryanikov, Sergey İrtuganov ve Harutyun Kivrikyan oldu. İleride bu kişiler, “Genel uzay eğitimi” adlı iki yıllık kursa başlayacaklar. 1993 yılında Maykop’ta doğan Harutyun Kivrikyan, Baltık Devlet Teknik Üniversitesi’nde roket mühendisliği okudu. https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/02/Rusya-Roscosmos-astronot/201498 Share this: Twitter

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