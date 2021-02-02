Rus-Türk izleme merkezi resmi bir yapı izlenimi veriyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Hayk Khaçikyan’a göre medya raporları, merkezin Ağdam’da olduğu izlenimini veriyor, ancak teknik olarak Azerbaycan tarafında olmasına rağmen gerçekte orada değil ve izleme merkezi daha spesifik olarak Marzilu köyünün doğusunda açıldı, ki orası eskiden Ermeni pozisyonları yer alıyordu.

“Razminfo” web sitesi uzmanı “Geçmişte, konumlardan bu kadar uzakta bir üs inşa edemeyecekleri açıktır ki bu mantıklı ve optimal olmazdı. Genel olarak, izleme merkezinin inşasının sembolik bir yere bağlı olduğunu düşünmüyorum, üssün inşaatçılarının bu tür hesaplamaları olduğunu düşünmüyorum, sadece Azerbaycan kontrolü altındaki bölgede bulunuyor” dedi.

Hayk Khaçikyan, Azerbaycan’ın Ermeni tarafına psikolojik baskı yapmak istemiyor mu sorusuna değinerek, Ağdam’da izleme merkezi kurarak, Azerbaycanlıların savaştan önce benzer psikolojik sorunları olduğunu ve İleride inşaat çalışmalarının sadece Ağdam’da değil, diğer komşu bölgelerde de yürütüleceğini ve Azerbaycan medyasının bunlar hakkında yazmaya ve konuşmaya devam edeceğini, şimdi bunun beklendiğini vurguladı.

Uzmana göre Türk varlığına gelince, sadece ortak izleme merkezi çerçevesinde düşünülmelidir.

Türklerin gelecek planları bilinmemekle birlikte, Türk birliklerinin gelecekte hangi topraklarda yer alacağı bilinmemektedir.

Ona göre izleme merkezi hala resmi bir yapı izlenimi bırakıyor ve gelecekte net değerlendirmeler yapmak mümkün olacak.

Ermenistan Kamu Radyosu