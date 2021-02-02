Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Karabağ’da Türk Rejimi Çetelerinin Varlığına Karşı Uyardı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Karabağ’da Türk rejiminin terörist çetelerinin varlığının tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, ister Suriyeli ister başkaları olsun, tüm kiralıkların ülkeden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Zas bugün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, “Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde Suriye’den silahlıların varlığına dair bilgi aldık ve bunu ülkelerimiz ve bloğumuz için özel bir risk olarak değerlendirdik” dedi. Zas, “Bu militanlar nerede? şimdi .. Oradalar mı yoksa bölgeden ayrıldılar mı. Bu soruyu cevaplamak benim için zor” diye sözlerine ekledi.

Zas açıklamalarında ayrıca, “İster Suriyeli militanlar ister başkaları olsun, paralı askerlerin bu toprakları terk etmesi gerektiği varsayımından hareket ediyoruz, çünkü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne üye devletlerin sınırlarına yakın militan gruplarının kurulması, toplu güvenliğimiz için risk oluşturmaktadır” dedi.

P.M.

SANA