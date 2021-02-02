İhbar üzerine harekete geçtiler! Tam 1449 parça…

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunus ekiplerinin destek verdiği operasyonda, ekipler dün İbrahim K.’ya (42) ait otomobili İzmir-Ankara kara yolunda durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1377 sikke, 61 obje, 5 yüzük ve 6 ok ucu olmak üzere toplam 1449 tarihi eser ile 1 el dedektörü ele geçirildi. Şüpheli İbrahim K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milliyet Gazetesi