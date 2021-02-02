Ermenistan’da tutuklu olan Suriyeli paralı askerler uluslararası kriterlere uygun şartlarda kalıyor

Azerbaycan ve Türkiye tarafından Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı başlatılan 44 günlük savaş sırasında Türikiye’nin gönderdiği Suriyeli teröristler de Azerbaycan ordusuna katıldı ve askeri operasyonlara yer aldı.

Ermenistan bu Süriyeli teröristlerden ikisini tutukladı. Onlar Ermenistan Ceza Kanunu’nun birçok hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor. Bu maddeler arasında uluslararası terör, paralı askerlik, çatışmalar sırasında uluslararası insancıl hukuka aykırı eylemler gibi suçlar yer alıyor.

Cezaevlerde gözetim gerçekleştiren Sivil toplum örgütleri ziyaretler sırasında Ermenistan’da tutuklu bulunan Suriyeli teröristlerin vaziyetini ve kaldıkları yerlerin şartlarını da araştırdılar.

Gözetim gerçekleştiren ekibin açıklamasına göre o şahıslar güvenlik tedbirlerinden dolayı iki farklı hücrelerde bulunuyorlar. Hücrelerde lavabo, su yeterli derecede sıcaklık ve havalandırma imkanları sağlanmaktadır.

Suriyeli teröristler günde üç defa yemek yiyorlar. İki defa sağlık kontrolden geçen tutukluların sağlık durumunda herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Böylece Suriyeli paralı askerler Ermenistan’da uluslararası tüm kriterlere uygun şartlar altında yaşamaya devam ediyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI