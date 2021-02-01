Türkiye’nin müdahalesi, savaşı kaybetme nedenlerinden biri – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsrun Hovhannisyan, Türkiye’nin müdahalesini, savaşı kaybetme nedenlerinden biri olarak görüyor

Savunma Bakanlığı’nın eski sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ulusal Meclis’teki gazetecilerle yaptığı bir sohbette, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı savaşta yenilmesinin nedenlerinden biri olarak Türkiye’nin rolünü değerlendirdi.

“Türkiye’nin katılımını bir düşünün.

Savaş, 10-12 kat daha büyük kuvvetlere karşı başladı ve bu sırada 5-6 kat daha büyük kuvvetlerle savaşıldı.

Böylesine dev bir bölgesel süper güce karşı savaş çok zordur.

Yenilginin nedeni olarak tüm bunları unutmamalıyız”,- dedi Hovhannisyan.

Ermenistan Kamu Radyosu