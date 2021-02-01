Şuşi’deki Ghazanchetsots kilisesinde ayinler gerçekleştirilebilir

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Artsakh (Karabağ) Diyakosluğu’nun ruhani önder Vrtanes Piskopos Abrahamyan Azerbaycan’ın işgali altında bulunan Şuşi’deki Surp Ghazanchetsots Ermeni kilisesinde ve Azerbaycan’ın kontrolüne geçen diğer Ermeni kiliselerde önümüzde ayinler gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Ermeni din adamın sözlerine göre Rus Barış gücü askerlerinin kontrolü altında dini misyon gerçekleştirme imkanının sağlanması için müzakereler devam ediyor.

Bu arada 7 Şubat tarihinde göreve yeni atanan Vrtanes Piskopos Abrahamyan Stepanakert’teki Surp Astvatsamor (Meryem Ana Kilisesi) kilisesinde bu görevde ilk ayini gerçekleştirecek.

Artsakh Diyakosluğu lideri Rus Barış Gücü komutanı Rustam Muradov’a bu konuyla ilgili mektup yazıldığını, aynı zamanda Azerbaycan’ın kontrolünde bulunan Ermeni kiliselerindeki kültürel ve dini değerleri kurtarabilmek için başvurulduğunu da dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı savaş sonucunda Azerbaycan’ın işgal ettiği bölgelerde 161 kilise ve 591 haçkar dahil olmak üzere Ermeni kültürü ve tarihini temsil eden 1456 eser bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI