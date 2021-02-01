Karabağ İle ilgili üçlü çalışma grubu Moskova’da ilk toplantısını gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 11 Ocak’ta Moskova’da yaptıkları Artsakh (Dağlık Karabağ) konulu zirvede kurulması üzerinde mutabakat sağladıkları başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Rus tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermeni mevkidaşı Mher Grigoryan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Şahin Mustafayev’le Moskova’da görüştü.

Taraflar, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının 9. maddesinde öngörülen ‘Dağlık Karabağ’da ekonomi ve ulaşım önündeki engellerin kaldırılması’ hususunda yürütülecek ortak çalışmanın temel unsurlarını ele aldı.

Başbakan yardımcıları, demiryolu, karayolu ulaşımı ve kombine ulaşım ile güvenlik, sınır ve gümrük kontrolleri de dahil nakliyelerin yapılmasının sağlanmasına ilişkin konularda bilirkişi alt grupları kurulması için anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre söz konusu gruplar 2 Şubat’a kadar kurulacak ve 5 Şubat’a kadar ilk toplantılarını gerçekleştirecek.

Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma toplantısının daha sonra belirlenecek bir tarihte yine Moskova’da yapılması da kararlaştırıldı.

Putin, Paşinyan ve Aliyev, 11 Ocak’taki zirvenin ardından kabul ettikleri ortak açıklamada başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma kurulmasına ve çalışma grubunun en kısa sürede Artsakh’ta ekonomi ve altyapının geliştirilmesiyle ilgili planlar sunmasına karar vermişti.

ERMENİ HABER AJANSI