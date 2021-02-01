“Güçlü Ermeni Ordusu” programı

Temassız savaşa nasıl hazırlanılır?

“Güçlü Ermeni Ordusu” programını başlatan analist-uzman Karen Hovhannisyan, 2-3 yıl içinde orduyu radikal bir şekilde dönüştürmenin tüm ön koşulları olduğunu düşünüyor.

“Birlik olursak, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, 2-3 yıl içinde kesinlikle o orduya sahip olacağız.

Devlet, “ayağını yorganına göre uzat” atasözünü, ordu söz konusu olduğunda bir yana bırakıp, “battaniyeyi daha uzun dikme” yaklaşımını benimsemelidir.

Bu sorunların çözümü ve teknolojilerin tanıtımı için daha zor görevler belirlemek ve finansal akışlar bulmak gerekiyor.

Bu finansal akışlar, hükümetin eylemlerine ve yeteneklerine bağlı olarak kesinlikle bulunacaktır”,- demektedir.

Askeri uzman Van Hambardzumyan da öncelikli konunun, ülke içinde maksimum konsolidasyon olduğunu, öncelikli görevi, askeri doktrini tamamen değiştirerek, 5. nesil temassız savaşların gereklerine uygun hale getirmek olduğunu düşünmektedir.

“Dijital savaş alanına hazırlanmak için adımlar atılmalıdır.

Ermenistan’ın, silahlı kuvvetlerini restore etmek için 5 yılı var.

Barış güçleri 5 yıl içinde ayrılırsa bir sonraki savaşın başlayacağını herkes anlıyor”,- demektedir.

Karen Hovhannisyan ayrıca silahlı kuvvetlerimizde paralel yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu, askeri analitik merkezlerin kurulmasına silahlar kadar önem vermek gerektiğini düşünüyor.

“Bu analitik merkezler, Ermenistan’da var olduğunu düşündüğümüz merkezler haricinde, en az birkaç ay öncesinden yaklaşan savaşı öngörebilen, düşman askeri teçhizatı, beklenenler veya formatı hakkında bilgi verebilecek merkezler olmalıdır.

Bu günlerde profesyonel bir orduya ihtiyaç duyulduğundan da söz ediliyor.

Karen Hovhannisyan, profesyonel bir orduya sahip olmanın gerçekten bir zorunluluk olduğunu ve bunun, son savaşta da anlaşıldığını düşünüyor.

“Profesyonel bir ordu derken, belirli uzmanlar yetiştirip, askeri teçhizatın bu uzmanlar tarafından kullanılacağını kastediyoruz”,- demektedir.

Askeri uzman Van Hambardzumyan, özellikle temassız savaşların yürütülmesi yönünde personel eğitimi konusunu bir öncelik olarak görüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu