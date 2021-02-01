Ağca’ya uzanan ‘kayıp’ hikâyesi

Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın ismi, yalnızca Papa’ya yönelik suikast ile birlikte anılmıyor. Ağca, bir Vatikan çalışanının kızının 1983’te kaybolmasına ilişkin iddialarla da hatırlanıyor. Kayıp kız Emanuela Orlandi ile ilgili olarak 2019’da Vatikan’da iki mezar açıldığında kızın, Ağca’nın serbest kalmasını sağlamak için kaçırıldığı iddiaları yeniden gündeme geldi

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast ile öldürüldü. Ağca, cinayetten yaklaşık 5 ay sonra, 24 Haziran 1979’da yakalandı. Ancak Ağca 5 ay sonra cezaevinden firar etti. Firarla ilgili tartışmalar sürerken Ağca, Milliyet’e bir mektup gönderdi. Ağca, Milliyet’in 27 Kasım 1979 tarihli baskısında yayımlanan mektupta Papa’yı öldürmek için kaçtığını yazıyordu.

Suikast girişimi

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa II. John Paul, 28 Kasım’da Türkiye’ye gelecekti. Ağca Milliyet’e gönderdiği mektubunda “Türkiye’nin kardeş İslam ülkeleri ile Ortadoğu’da yeni bir siyasi, askeri ve ekonomik güç oluşturmasından korkan batılı emperyalistler, hassas bir dönemde dini lider maskeli Haçlı kumandanı John Paul’ü acele Türkiye’ye gönderiyorlar. Bu zamansız ve anlamsız ziyaret iptal edilmezse Papa’yı kesinlikle vuracağım. Cezaevinden kaçmamın tek nedeni budur” diyordu. Ancak bu suikast girişimi, mektuptan iki yıl sonra gerçekleşecekti. Ağca, 3 Mayıs 1981’de Vatikan’ın San Pietro Meydanı’nda Papa’ya suikast girişiminde bulundu. Papa’nın yaralı olarak kurtulduğu bu saldırının ardından Ağca, İtalya’da tutuklandı.

Orlandi kayboldu

Suikast girişiminden 2 yıl sonra, 22 Haziran 1983’te bir Vatikan çalışanının kızı, 15 yaşındaki Emanuela Orlandi, Roma’da gittiği müzik dersinden dönerken kayboldu. Orlandi’nin kaybolmasıyla ilgili iddialardan biri Ağca’ya kadar uzandı. Ağca, suikast girişimi sonrası serbest bırakılmasını sağlamak için Orlandi’nin rehin alındığını iddia etmişti. Hatta daha sonraki yıllarda genç kızın, Türkiye’de olduğu bile öne sürüldü.

‘Türkiye’de yaşıyor’

Alman Bild gazetesinde 2000 yılında yayımlanan iddiaya göre Orlandi bir süre Paris’te yaşadıktan sonra Türkiye’ye götürülmüştü. Orlandi’nin yetişkin bir kadın olarak tarikat yaşamı sürdüğü öne sürülüyordu. Papa suikastında kullanılan silahı Ağca’ya verdiği öne sürülen Ömer Bağcı’nın, bir dönem Orlandi ile Denizli’de birlikte yaşadığı iddia ediliyordu. Bağcı iddialarla ilgili sorulara “O olay kapandı. Aradan 20 yıl geçti” yanıtını verdi.

İki prensesin mezarı

Orlandi’nin kaybolması ve bu olayda Ağca’nın rolüyle ilgili iddialar 2019 yılında yeniden gündeme geldi. Orlandi’nin kaybolmasından 36 yıl sonra Orlandi ailesine bir mektup gönderildi. Mektupta Orlandi’nin cesedinin, Vatikan’daki Cermen Mezarlığı’nda, elinde “huzur içinde yat” yazılı bir kitap tutan melek figürünün bulunduğu yerde olabileceği söyleniyordu. Bunun üzerine mezarlıktaki iki prensesin mezarları açılmasına karar verildi.

Bir iz bulunamadı

1836’da ölen Prenses Sophie von Hohenlohe ve 1840’ta Prenses Prenses Carlotta Federica di Mecklemburgo’nun mezarları açıldı. Ancak mezarlarda Orlandi’den hiçbir iz olmadığı gibi prenseslerin kemikleri de yoktu. Ayrıca Prenses Sophie’nin mezarının 12 metrekarelik boş bir odaya açıldığı anlaşıldı.

Uluslararası medya kuruluşları, mezarların açılmasının ardından Ağca ile ilgili iddiaları yeniden gündeme getirdi. Haberlerde Orlandi’nin kaybolmasının ardından, genç kızın Papa’ya suikast girişiminde bulunan Ağca’nın serbest kalmasını sağlamak için kaçırıldığı iddialarının gündeme geldiği hatırlatıldı.

Orlandi ile ilgili bir diğer iddia ise mafya lideri Enrico De Pedis tarafından öldürüldüğü şeklindeydi. Bu nedenle daha önce De Pedis’in mezarı da açılmış ama bir kanıta rastlanmamıştı.

Milliyet Gazetesi