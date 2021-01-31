Yeni Suriye Lirası’nda Baalshamin Kilisesi Rölyefleri Yer Alıyor

Suriye Merkez Bankası, teröristler tarafından tahrip edilmiş antik Baalshamin Kilisesi’nden rölyeflerin yer aldığı 5 bin Suriye Lirası değerinde yeni banknotun kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Facebook üzerinden açıklama yapan Suriye Merkez Bankası, yeni banknotun basılması hakkında: “Böyle bir karar almamızın altında ekonomideki değişiklikler ve piyasa taleplerini karşılama ihtiyacı yatmaktadır” açıklamasında bulundu.

Değer yaklaşık 4 dolar olan 5 bin liralık banknotun ön yüzünde; bayrağa selam veren bir asker, arka yüzünde ise Palmira’da yer alan antik Baalshamin Kilisesi’nden güneş, kartal ve zeytin dalı rölyefleri yer almakta.

Suriye’ye karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle paranın değer kaybetmesi üzerine çıkarılan yeni banknot, Suriye lirasının en değerli parası oldu.

Palmira şehri

Palmira şehrinde, 1980’den beri UNESCO Dünya Mirası listesi’nde yer alan birçok arkeolojik anıt bulunuyor.

Mayıs 2015’te, IŞİD militanları Şam – Fırat arasında yer alan ve antik olarak en zengin şehirlerden biri olan Palmira’yı ele geçirdi. Böylece, Baalshamin Kilisesi 2015 yılında IŞİD militanlarının istilası sırasında hasar gören antik anıtlardan biri oldu. Mart 2016 yılının sonuna doğru Suriye ordusu Rusya’nın desteği ile şehri geri almaya başarsa da 2016 yılının Aralık ayında antik şehir bir kez daha teröristlerin eline geçti. 2 Mart 2017 tarihinde antik anıtları ve yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı mayınlar ile tahrip edilmiş olan Palmira, büyük çabalar sonucunda militanların elinden kurtarıldı. (O.D/SMH)

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