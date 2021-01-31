Kendisini ve ailesini Nazi zulmünden koruyan meşhur köye 2 milyon euro miras bıraktı

Köye ulaşan Avusturyalı ve ailesi, savaşın tamamı boyunca bir okulda saklanmıştı

Maya Oppenheim

Nazilerden kaçmış bir adam, kendisini ve ailesini terör estiren Hitler rejiminden koruyan Fransa’daki bir köye servetinin önemli bir kısmını bağışladı.

Noel günü ölen Eric Schwam, Fransa’nın güneydoğusundaki dağlarda yer alan Le Chambon-sur-Lignon’a yaklaşık iki milyon euro (18 milyon TL) vermek istediğini beklenmedik biçimde açığa vurdu.

90 yaşındaki Avusturyalı adam, 1943’te ailesiyle birlikte köye ulaştı. Aile İkinci Dünya Savaşı’nın tamamını bir okulda gizlenerek geçirdi ve 1950’ye kadar orada kaldı.

Belediye başkanı, Schwam’ın bağışıyla ilgili kesin bir rakam vermeyi reddederken; yerel bir internet sitesine konuşan selefi, Schwam ve eşiyle bağış hakkında bizzat konuştuğunu ve miktarın yaklaşık iki milyon euro (18 milyon TL) olduğunu söyledi.

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Le Chambon-sur-Lignon, eziyetten kaçan ve Fransız Devrimi’ndeki rahiplerden Holokost sırasındaki Yahudilere kadar geniş bir yelpaze oluşturan mültecilere kapılarını açması ve onları zalimlerden saklamasıyla tanınıyor.

İsrail’in sonrasında sakinlerini andığı köy, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 2 bin 500 Yahudi’yi korudu.

Köy, bir papaz ve eşinin Yahudilerin gizlenmesine öncülük etmesi sonrasında, bölge sakinlerinin Yahudileri zarardan korumak için kendilerini ciddi riske sokmasıyla birlikte, direniş hareketinin dayanaklarından biri haline geldi.

Eczacılık okuyan Schwam’ın köye bağışladığı paranın başta burs olmak üzere eğitim ve gençlik projelerine harcanmasını istediği söyleniyor.

Schwam savaşın son bulmasıyla ebeveynleriyle birlikte Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geri döndü. Sonrasında da Fransa’nın orta bölgelerinin doğusundaki Lyon’a taşındı ve ölene kadar Katolik eşiyle birlikte yaşadı.

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Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız

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