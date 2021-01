Uluslararası Balkan Üniversitesi, Balkanlar’ın akademik eğitim merkezlerinden biri haline geldi

Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, “Makedonya’nın en iyi kurumunu ‘sınavsız üniversite’ olmakla suçluyorlar. Bunlar tamamen algı oluşturmaya yönelik ve garanti ediyorum kökü FETÖ’ye dayanan çalışmalar” dedi. Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere eğitim imkanı sunmasının yanı sıra sosyal bilimler ve mühendislik alanında yayımladığı 13 dergiyle de Balkanlar’ın akademik eğitim merkezlerinden biri halinde geldi. Türk hayırseverlerin desteğiyle Üsküp’te Sultan 2. Abdülhamid dönemine ait tarihi bir binada faaliyet gösteren IBU, özellikle Makedonya ve Balkanlar’daki öğrencilere eğitim öğretim fırsatı sunmak amacıyla 2006’da açıldı. Aynı şehirde Sultan 2. Abdülhamid döneminde topçu kışlası olarak kullanılan binanın kampüs yapılmasıyla eğitim faaliyetlerine devam eden üniversite, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle uluslararası üniversite kimliğine sahip oldu. Üniversite bugün 9 fakülte, 14 alanda akredite edilmiş yüksek lisans ve 2 doktora programıyla 3 bin civarındaki öğrencisine yüzde 100 İngilizce eğitim verirken, sosyal bilimler ve mühendislik alanında yayımladığı 13 akademik dergiyle de bilim dünyasına katkı sağlıyor. “8 öğrenciyle başlayan eğitim 3 bin öğrenciyle devam ediyor”

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin özellikle Makedonya ve Balkanlar’daki öğrencilere eğitim imkanı sunulması amacıyla 2006’da kurulduğunu belirtti. Üniversite bünyesinde sağlık yüksekokulu, hukuk, mimarlık, mühendislik, eğitim, insan ve toplum bilimleri, iktisadi idari bilimler, sanat tasarım ve diş hekimliği fakültelerinin bulunduğunu kaydeden Erdem, kuruluşunda 8 öğrenciyle başlayan eğitim serüveninin bugün 3 bin civarındaki öğrenciyle sürdüğünü söyledi. Erdem, bunların yüzde 70’ten fazlasının Makedonya ve Balkanlar’daki öğrenciler olduğuna işaret ederek üniversitede şu anda ABD’den Katar’a, Türkiye’den Türkmenistan’a kadar 20 ülkeden öğrencinin de bulunduğunu bildirdi. Üniversiteden mezun olanların Balkanlar’da devlet, siyaset ve idari birimlerde görev aldığını dile getiren Erdem, “Bu öğrencilerin hepsi Türkiye sevdalısı. Çünkü orada devlet üniversiteleri bile ücretlidir. Bizde bunların yüzde 90’ı neredeyse sıfır ücretle okuyor. Yüzde 10’luk kısmı da çok temsili rakamlarla okuyorlar. Mezun olup hayata atılınca bunun kıymetini çok iyi anlıyorlar.” diye konuştu. “Bölgenin akademisyenini, bilim adamı ve entelektüelini yetiştirmeye başladı”

Üniversitede İstanbul ve Ankara’dan gelen akademisyenlerin de eğitim verdiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti: “Şangay kriterlerine göre Makedonya’nın en iyi eğitim veren üniversitesi seçildik. Bizim Makedonya’daki algımız, Türkiye’de mesela birinci ve ikinci sıradaki üniversitelerin algısı neyse bize de öyle bakılıyor. 2 yıldır Hristiyan öğrenci akımına uğradık. Biz birinci seçilince artık Hristiyan öğrenciler de üniversitemize girmek için kontenjanları zorlamaya başladılar.” Erdem, Türkçe dil eğitimi haricinde derslerin yüzde 100 İngilizce ile yapıldığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Üniversite bünyesinde sosyal bilimler alanında yayımlanan 8 dergi İngilizce, Türkçe ve Rusça dillerinde karışık yayımlar yapıyor. Özellikle 5 mühendis dergisi de yüzde 100 İngilizce yayın yapıyor. Bunlar uluslararası indekslere sahip ciddi yayınlar. Mesela sosyal bilimler alanında yayınlanan ‘Turkish Studies’ dergisi geçen yıl TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) verilerine göre en çok atıf alan ikinci dergi, en fazla görüntülenen birinci dergi seçildi. Ayrıca Web of Science indeksinde binlerce atıf aldığı görüldü.” Üniversitede 4 yıldan beri 14 alanda yüksek lisans programı uygulandığını bildiren Erdem, “Bu sene itibarıyla da doktora programlarımızı açtık. Ekonomi ve Türk Dili Edebiyatı programı ile başladık. Makedonya’da Türkler yaşıyor ve Türk Dili Edebiyatı programında doktora yapacakları herhangi bir üniversite yoktu, ilk defa biz açtık. Kontenjanlar ağzına kadar dolu. Diyelim 6 kontenjan ilan etmişsek 20 kişi başvurdu. Uluslararası Balkan Üniversitesi bölgenin akademisyenini, bilim adamı ve entelektüelini yetiştirmeye başladı.” ifadelerini kullandı. “Balkanlar’da yaşayan öğrenciler üniversitelere sınavsız giriyor”

Erdem, üniversiteye yönelik son günlerde basında yer alan “sınav veya diploma notu kriteri olmadan lise diplomasıyla öğrenci aldığı” iddialarına değinerek, Türkiye’de eğitim gören 200 bin uluslararası öğrencinin sınavsız ve diplomayla üniversitelere kayıt olduğunu belirtti. Erdem, İngiltere veya Batı’daki birçok üniversitede de yapıldığı gibi dil ve genel kültür yetenek sınavındaki başarı durumuna göre öğrencileri aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sınavsız üniversite deniliyor. Balkan coğrafyasında hangi üniversiteye giderseniz gidin hepsine diplomayla girersiniz. Bu durum Avrupa ve Amerika’da da öyle. Avrupa’da, Amerika’da bazı çok kayıt alan üniversiteler var. Bunların kontenjan aşım durumları vardır. Özel ölçüler koymuşlardır. Özel öğrencileri seçerler, not ortalamasını belli seviyede isterler. Biz bu kriterleri kontenjan aşımı durumunda uygularız. Kontenjan dolmadan hangi ölçüyü uygulayabileceksiniz? Makedonya’nın en iyi kurumunu sınavsız üniversite olmakla suçluyorlar. Hangi üniversite uluslararası öğrenciyi sınavla alıyor ki? Bunlar tamamen algı oluşturmaya yönelik ve garanti ediyorum kökü FETÖ’ye dayanan çalışmalar.” “Üniversitemizde çok zor bir eğitim var”

Erdem, IBU’ya girmenin kolay ancak mezun olmanın zor olduğunu dile getirerek “Bugün özellikle algı oluşturmaya yönelik ‘diplomayla sınavsız hukuk’ diye bize saldırdılar. Bizim şu an hukuk dördüncü sınıfta mezun olabilecek 4 öğrencimiz var. Bizim üniversiteye giren öğrencilerin daha ilk sene yarısı eleniyor. Zor bir eğitim var.” dedi. Üniversite hakkındaki iddiaların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kaynaklı ya da bu zihniyetten etkilenerek yapılan haberler olduğunu vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu coğrafyada FETÖ çok yaygın, ‘Acaba iddialar oradan mı geliyor?’ diyorum. Aynı iddialarla karşılaşıyoruz. Bu yıl Türkiye’de okuyan bir kısım öğrencimiz var. Bunun üzerinden üzerimize çok gelmeye çalışıyor. Dünyada hemen hemen her üniversite anlaştığı bir başka üniversiteye misafir öğrenci gönderebilir. Bugün sadece biz değil, dünyadaki birçok üniversitede okuyan Türk öğrenci pandemi sebebiyle misafir öğrenci başvurularında bulunmuştur. Programları uyuyorsa ve uygunsa kabul edilmiştir. Bunu kendileri de bildikleri halde üniversitenin aleyhine çok ciddi bir algı oluşturulmaya çalışıyorlar. Uluslararası öğrenci dünyanın her tarafındaki bir başka ülkenin üniversitesine sınavsız gider. Bu bilindiği halde bu özellikle vurgulanarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu algı konularında FETÖ profesyoneldir. Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya’da ve Balkanlar’da FETÖ yapılanması için öncesinde de şimdi de çok önemli bir engel olmuştur. Hala uğraşmaya devam ediyorlar. Ben bu kapsam içerisinde değerlendiriyorum. Bizi dinleyen ve okuyanlardan şunu istiyorum, herhangi bir haber ve durum çıkarıldığı zaman bizi arasınlar. Biz gerekli bütün cevapları veririz.” Erdem, İBU’nın Kovid-19 sürecinde Makedonya’da uzaktan eğitimi uygulayabilen ve sistemli yapabilen tek üniversite olduğunu da sözlerine ekledi. AA