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|Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve 2 milyon kişiyi kapsayan mübadelenin yıldönümünde, kapsam dışında kalan Yunanistan’daki Türk azınlık, zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor
CEYDA TAYLAN
Yunanistan’daki yerleşik Müslümanlar ile Türkiye’deki yerleşik Ortodoks Rumların zorunlu göçünü öngören mübadele sözleşmesi, 30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalandı. Ek sözleşmeye göre; İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslüman Türkler hariç Yunanistan’da yerleşik tüm Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik tüm Rumlar da Yunanistan’a gönderildi. Mübadele dışındaki Batı Trakya Türkleri, Lozan ile azınlık statüsü altında bırakıldıkları Yunanistan’da zor yaşam sürüyor. 150 bin civarındaki Türk toplumu, haklarının ihlal edilmesinden kaynaklı sorunlarla yaşam mücadelesi verirken, mübadele dışında bırakıldıkları günleri hüzünle yâd ediyor.
KEYFİ UYGULAMALARA MARUZ KALDILAR
ANISI LİMON AĞACI
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