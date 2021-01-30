Türk azınlık zor şartlar altında

CEYDA TAYLAN

Yunanistan’daki yerleşik Müslümanlar ile Türkiye’deki yerleşik Ortodoks Rumların zorunlu göçünü öngören mübadele sözleşmesi, 30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalandı. Ek sözleşmeye göre; İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslüman Türkler hariç Yunanistan’da yerleşik tüm Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik tüm Rumlar da Yunanistan’a gönderildi. Mübadele dışındaki Batı Trakya Türkleri, Lozan ile azınlık statüsü altında bırakıldıkları Yunanistan’da zor yaşam sürüyor. 150 bin civarındaki Türk toplumu, haklarının ihlal edilmesinden kaynaklı sorunlarla yaşam mücadelesi verirken, mübadele dışında bırakıldıkları günleri hüzünle yâd ediyor.

KEYFİ UYGULAMALARA MARUZ KALDILAR

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, “Türk azınlık toplumu din, eğitim ve ekonomi alanlarında keyfi uygulamalara maruz kaldı. Bulundukları topraklarda devletin insafına terk edilen Müslüman Türk toplumu sürekli büyük baskılara maruz bırakıldı” dedi.

ANISI LİMON AĞACI

Türkiye ile Yunanistan arasında 98 yıl önce imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında Girit’ten İzmir’e gelen mübadiller, Girit hatıralarını evlerinin bahçesine diktikleri limon ağacında canlı tutuyor. Mübadeleyle geldiği İzmir’de ilk Müslüman Türk fotoğrafçılardan olan Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem de ailesinden miras kalan limon ağacını, Girit’e duydukları özlem ve anılarının simgesi olarak yaşatmaya çalışıyor.

Sabah Gazetesi