Erdoğan’ın kendini bilmezliği – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı’nı reddeden kişi, soykırım kurbanlarından bahsediyor

Amerikalı araştırmacı gazeteci Lindsey Snell, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Holokost, Ruanda ve Kamboçya hakkındaki konuşmasını tweetleyerek şöyle yazdı, “Diğer soykırımların kurbanlarından bahsederken Ermeni Soykırımını inkâr eden kişi, Türkiye’yi basın özgürlüğü ile ilgili açıklamalar yapan gazeteciler için en büyük hapishane yaptı.

Türk propaganda araçlarından sayılan bir medyada çalıştığınızı ve her şeyi net olarak açıklamanız gerektiğini düşünün.”

Ermenistan Kamu Radyosu