Cahit Berkay’dan istifa eden 3 vekile eleştiri: Enayi yerine koydunuz

Berkay, sosyal medya hesabından üç vekile ” Eyyy CHP’den istifa eden üç milletvekili, size oy verenleri enayi yerine koydunuz. Hele böyle bir dönemde… İnanamıyorum bu yaptıklarınıza… Bu ne sorumsuzluktur?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’ne katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM’de yaptıkları ortak açıklama ile partiden istifa ettiklerini duyurdu. Üç milletvekili yol haritasına ilişkin soru almadı.

Üç milletvekili TBMM’de saat 17.00’da düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladılar.

Çelebi, tutukluluk günlerinden milletvekili olduğu döneme kadar yaşadıklarını anlatarak, “Partide olmayan ülkeye vaat edilemez dedik. Partiyi birinci parti yapmak için çabalayalım dedik. Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde görüşlerimizi sunduk, çabalarımız sonuçsuz kaldı. Vefanın küçüğü insana, vatanın büyüğü vatana, millete ve Atatürk’edir. Her aşamada birçok uyarıda bulunduk, ama yanlışları düzeltmek yerine bende bozguncu bir ruh görmeyi tercih ettiler. Yok saymak istediler. İktidarın çöplüğünde yeni dostlar ararken, partili evlatlarını dışlayan CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. Hem demokrasi vaat edip hem itaat eden anlayışını hakim kılanlara, Atatürk’ü soykırımcı olarak gören HDP’ye ses çıkaramayan yöneticilere, Atatürk ile ordu ile milli değerlerimiz ile ilgili hadsizce konuşan danışman bozuntularına ses çıkaramayan kimi vekillere, kumpaslarla dizayn edilmiş kurultaylara, fikir özgürlüğünün kalesi partiden parti yönetiminden farklı düşüneni ötekileştiren CHP’ye geldik” dedi.

Çelebi şunları söyledi: “Burada ben tercih yapmıyorum. Saydığım ifadeler sizin tercihlerinizdir. Silivri’de teslim olmamıştım şimdi de olmuyorum. Başımı kaldırıyorum. Beni milletin vekilliği ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu kendime yakıştıramam. Makam ve mevkiler onlar için her şeyi göze alanlara kalsın. Ben halka vekillik yapmaya geldim. Sindirilmeye veya susturulmaya değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanmaya varım. Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Eksik parti içi politika uygulamaları, ötekileştirme, çıkarcılık nedeniyle partiden istifa ediyorum.”

‘HDP YÖNETİMİYLE SINIR KOYULMASINI İSTEDİK’

Yalova Milletvekili Özcan Özel de “Önerilerimiz sırasıyla; Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, ‘10 Aralık Hareketi’ne’ geçit verilmemesi, büyük CHP için birliğin sağlanması. Birinci parti olması için çaba harcanması. HDP yönetimiyle sınır koyulması. Kurucu değerler ile 10 Aralık tarihli mektubumuzu değerlendirilmesi. Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur. Ben partimin içinde kalarak güzel ülkemin eline, beline diline sahip çıktım. 25 yılı aşkın süredir, CHP’nin iktidar olması için var gücümle çalıştım. Israrlarımıza rağmen birlikteliği sağlayamadık. Partimizden istifa ediyorum” diye konuştu.

‘TEK YOL TÜRK MİLLETİ İTTİFAKIDIR’

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy sie, “Düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. 8 Aralık 2020’de HDP hariç tüm grupların alkışladığı bir konuşmayla uyardım. ‘Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ve iktidarı alabilmek için değil, tek çıkar yol Türk Milleti ittifakıdır’ dedim. Karabük milletvekili olarak halkımızın tümüne saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’na CHP yönetimine ilişkin eleştirilerini üç sayfalık bir mektup göndererek eleştirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü grup toplantısının ardından Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel’i makamında kabul etmiş, Mehmet Ali Çelebi, “istifa edecek misiniz” sorusuna “hayır” yanıtını vermiş ve “Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar” diye eklemişti.

Üç milletvekilinin istifası ile CHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 138’den 135’e düştü. (HABER MERKEZİ)

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