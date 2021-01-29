Pandemide siftah yaptı!

BÜLENT CANKURT

Güzelliğine düşkün kadınlara pandemi bile engel olamıyor! Bu dönemde dahi beğenmedikleri yerlerini yaptırmak için estetik cerrahların kapısını aşındırmaktan çekinmiyorlar! Ünlü manken Özge Ulusoy da, o isimlerden biri. İyi yaş alan, şimdiye kadar botoks ve dolgularla idare etmeyi başaran 38 yaşındaki güzel manken de estetikte siftah yaptı! Bir röportajında, “Bugüne kadar ameliyat olmadım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı yaptırırdım. Bakımlı olmak hoşuma gidiyor” diyen Özge Ulusoy’un estetik siftahı biraz masumane olmuş! Bıçak altına yatıp ilk olarak burun ucu estetiği yaptırmış. Baksanıza; gözle görülür bir şekilde üst dudak ile burun mesafesi eskisinden daha çok artmış. Bu arada üst dudak dolgusunu yeniletmiş; yüzünün gölgeli alanlarına da küçük dokunuşlarla dolgu yaptırmış. Mesleği itibariyle Özge Ulusoy’un görünümüne özen göstermesinde hiç sorun yok tabii ama acil olmayan ameliyatların bile yapılmadığı günümüzde, böyle bir riske girmeye değer miydi!!!

YENİ SERGİSİ İÇİN 25 ESER HAZIRLIYOR

Anadolu kültürünün zenginliklerini yansıtmaya çalıştığı resimleriyle tanınan ressam Şerife Altunbaş, yeni sergisi için aylardır harıl harıl çalışıyor. 19-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan İAAF Sanat ve Antika Fuar’ına katılacak ünlü ressam, bu sergisi için 25 eser hazırlıyor. Şerife Altunbaş, geleneksel Osmanlı ve Ermeni motiflerinden etkilenerek suluboya, karakalem çizimler ve yağlı boya tablolar yaptığını belirtti ve sanatseverlerle buluşmak için gün saydığını söyledi.

CARLOS HAKAN’A EVDE KUTLAMA

Haziran 2014’te İspanyol aşkı Javier Piles ile evlenen Hilal Kosif, Ocak 2016’da Carlos Hakan’ı, Aralık 2017’de de ikinci oğlu Lucas’ı dünyaya getirmişti. Önceki gün ilk prensleri Carlos Hakan’ın 5. doğum günüydü. Piles çifti, pandemi nedeniyle Carlos Hakan için, evde sadece aile üyelerinin katıldığı minik bir kutlama yaptı. Hilal Hanım, doğum günü kutlamasından kareleri, “Benim güzel bakan, bal dudaklı oğlum… O ‘Kalbim böyle istiyor’, ‘Kalbim böyle dedi’ diyen kararlarınla dolu olsun yeni yaşın. Kalpten istemeye devam. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın…” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Adnan Polat’ın üçüncü kez dede olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Damat olmak için yıllarca ayak sürüyen oğlu Kerim Polat, baba olmak için hiç beklemek istememişti! Şubat’ta nişanlanıp, Ağustos’ta evlendiği, meşhur butik pastane Vanilla Rococo’nun sahibi olan pasta şefi eşi Claudia Hanım, hamileliğinde beşinci ayını sürdürüyor. Doktorunun doğum için Mayıs’a gün verdiği Claudia Hanım’ın bebeğinin cinsiyetini de öğrendim. İlk evliliğinden bir kızı olan Claudia Hanım’a bir kız daha geliyormuş. Umarım ikisi de sağlıkla kurtulur.

Sabah Gazetesi