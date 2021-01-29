Kuzeye gitmek için güneye giden yolu açmamız öneriliyor, bu çok saçma

Meğri’nin yolunu vermek, Ermenistan’ı baypas eden bir demiryolu inşa etmek demektir. “Apaven” kargo taşımacılığı şirketi başkanı Gagik Ağacanyan dünkü basın toplantısında bunu söyledi.

“Kesinlikle Ermenistan’ın geçeceği yolu istiyorlar, bu Ermenistan topraklarından geçecek. Ve Kommersant’ın yayınladığı harita tesadüfi değil, bu bir rezalettir ki zaten basında da yer almaya başlamıştır. Aliyev’in tüm konulardaki konuşmaları Ermenistan’a karşı sert ve kabadır ve bu konuda bir anda Ermenistan’ı Rusya’ya bağlayan yol verdiklerini söylüyorlar.

Hava ve su gibi bu koridora ihtiyaçları olduğu için bu konuya karşı nazik davrandılar. Bu koridor uluslararası bir anlaşmanın konusu oldu. Uluslararası bir anlaşmanın konusu olan yol buydu, kontrolü bizim kontrolümüz dışındadır. Sadece kapatmaya çalışın, yarın onunla ilgilenen çok farklı ülkeler ordu koyarlar. Ağajanyan, “Ülkenizin yolunu uluslararası bir anlaşmanın nesnesi yapmak bir felakettir, artık o yolu kontrol edemezsiniz” dedi.

Ağacanyan, “Kommersant’ın yayınladığı haritada alternatif olarak var olan tüm yolların ortadan kaldırıldığından bahsetti. İnsanları alternatifin olmadığını düşündürmek için ortadan kaldırdılar” diye ekledi.

Ona göre, nedense herkes anlıyor ki, meşhur yol Horadiz’den Meğri’ye, Meğri’den Nahçıvan’a, Nahçıvan, Yeraskh üzerinden tekrar Ermenistan’a girmek için bir demiryolu inşa etmektir. “Bugün bu yol hakkında konuşmak veya genel olarak bir tartışma konusu yapmak için o kadar erken ki, bahsedilebilecek ulaşım iletişiminin engelini kaldırmanın son konusu bu. Hatta bu aşamada tartışmamız bile kabul edilemez. Neden? Taşımacılık iletişimindeki engellerin kaldırılmasından bahsediyorsak, bugün kullanılabilecek mevcut ulaşım iletişimlerine sahibiz” diye ekledi Gagik Ağacanyan.

Ona göre, “Meğri demiryolunu operasyonlarına devredersek, çıkarlarımızla çelişir.”

1988 yılına kadar Ermenistan bölgedeki en iyi kavşak noktasıydı. “Doğrudan demiryolu bağlantısı olan Gürcistan-Azerbaycan dışında hiçbir komşumuz tek bir ülkeden geçmemiştir. Gürcistan-Türkiye Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye Ermenistan, Gürcistan-İran tekrar Ermenistan üzerinden geçmiştir. Yani baktığınız gibi Ermenistan demiryolu taşımacılığında bir katılımcıydı. Bu 30 yılda yaşananlar, Bakü’nün güneyine yeni bir demiryolu inşa edildi, yani Ermenistan doğudan baypas edildi. Ve Batı’dan Ermenistan’ı geçerek Kars-Akharkalak yolu yapıldı. Ermenistan’ın henüz baypas edilmediği tek yer güneydir.

Türkiye, Kars-Iğdır-Şarur demiryolunu inşa etmeye hazır olduğunu şimdiden duyurdu. Diğer bir deyişle, Ermenistan’ı güneyden atlayan yoldan bahsediyoruz, Ermenistan ise onlara 45 km’lik bir alan – bir koridor veriyor. Gagik Ağacanyan, “Bundan şimdi ne kazanacağız? Kesinlikle hiçbir şey kazanmıyoruz” dedi.

Ona göre Rusya ile yolumuz için başka bir seçenek daha var. “Ağstafa’da daha kısa bir yol var.” “Kuzeye gitmek için güneye giden yolu açmamız öneriliyor, bu çok saçma” dedi.

Gagik Ağacanyan, bugün Nahçıvan sınırına sadece 500 metre mesafede Yeraskh istasyonumuzun olduğunu sözlerine ekledi. “Yani 500 metrelik bir demiryolu inşa ederek Nahçıvan’ın engelini kaldırıyoruz. Nahçıvan’ın engelini kaldırmak için birkaç güne ihtiyacımız var.

Yeraskh istasyonundan Ermenistan’a çıkıyorlar, Akhurik istasyonundan Ermenistan üzerinden Türkiye’ye gidebilirler. Türkiye’yi Azerbaycan’a bağlıyoruz. İkinci olarak, Yeraskh yolunu açarak Nahçıvan’a Ermenistan’a, daha sonra Gürcistan’a, Karadeniz limanlarına gitme fırsatı veriyoruz.

Bu bir abluka değil de nedir? Şimdi bir sorum var, Meğri’den bahsediyor olsak bile, o 45 km’yi inşa edebileceğimiz fonları nereden alacağız? “Hesap şimdiden 250 milyon yapıldı, bu para nerden?” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu