Ermenistan Soruşturma Komitesi, hükümet binasına girmeye teşebbüs eden 5 protestocu hakkında dava açtı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Hükümet binasına girme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan bazı protestocular hakkında dava açıldı.

Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ülkelerinin aleyhine olduğunu savunan bir grup Ermeni muhalif, vatan hainliğiyle suçladıkları Paşinyan’ın istifa etmesi için protesto gösterilerine devam ediyor.

Protestocuların önce hükümet binasına ardından savcılık binasına girmeye çalışması nedeniyle çıkan arbedede 26 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, gözaltına alınan 5 protestocu hakkında ‘bir grup kişi tarafından önceden planlanmış istila girişiminde bulunulmasına’ ilişkin kanun maddesi uyarınca dava açtı.

Dava açılan kişiler arasında ünlü Sovyet boksör, dünya ve Avrupa şampiyonu İsrael Akopkohyan, eski milletvekili Aragats Ahonyan, eylemlerin organizatörü Arşak Zakaryan’ın olduğu belirtildi.

Ermenistan’da halk, 10 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla birlikte protesto gösterilerine başlamıştı.

Sputnik Türkiye