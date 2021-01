Erivan’da protestocular hükümet binasını ele geçirmeye çalıştı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın tutuklanmasını talep eden protestocular Başsavcılık binasına girmeye çalıştı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden göstericiler ile polis arasında hükümet binası girişinde arbede yaşandı. Polis kalabalığı uzaklaştırırken çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Muhalif aktivistler tarafından organize edilen protesto mitinginde herhangi bir siyasi parti temsilcisinin bulunmadığı, organizatörlerin protesto gösterilerini sona erdireceklerini bildirmelerine rağmen, polisin gözaltı yapmaya devam ettiği bildirildi.

Ermenistan’da muhalefet, Dağlık Karabağ’daki savaşın sonlandırılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenliyor.

Protesters in #Yerevan Gather Next to Office of Prosecutor General

▪️A demonstration is being held at the Republic Square in Yerevan demanding PM @NikolPashinyan resignation.#Armenia https://t.co/DE27lpQtmw via @SputnikInt #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/jz5eSb5gMz

