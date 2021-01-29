Bu fotoğraflar daha çok konuşulur

İhsan Yılmaz

Yazar Orhan Pamuk’un gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı ile çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada iki gündür en çok paylaşılan ve yorum yapılan fotoğraflar oldu.

Fotoğraflar, Orhan Pamuk’un Cihangir’deki yazıhanesinde çekilmiş. İlk kare Orhan Pamuk’un selfie’si. Yanında uzun süredir birlikte olduğu arkadaşı Aslı Akyavaş, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı var. İkinci fotoğrafta ise Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte kütüphanenin önünde hareketli bir poz vermişler.

Belli ki buluşulup yemek yenmiş özel bir gecenin fotoğrafları bunlar. Peki nasıl oldu da sosyal medyada yayıldı?

Bu fotoğraflar daha çok konuşulur

Bir sosyal medya kullanıcısı, “32. Gün Orhan Pamuk röportajı yüklemiş YouTube’a, izleyeyim dedim içinden Rasim Ozan Kütahyalı çıktı” diyerek paylaştı videoyu. Video bir anda viral oldu.

Bunun üzerine iki fotoğraf Orhan Pamuk-Rasim Ozan Kütahyalı ilişkisinin öncesi-sonrasını gösterir gibi yayımlanınca, bir anda sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara oturdu.

Buraya kadar her şey normal. Ancak normal olmayan bir şey var. O da Orhan Pamuk’un ‘Veba Geceleri’ adlı yeni romanının önümüzdeki ay yayımlanacak olması.

Yazmaya gösterdiği özenin aynısını romanlarının yayın ve tanıtımına da gösteren Pamuk’u eminim fotoğrafların altına yapılan yorumlar rahatsız etmiştir.

Çünkü büyük çoğunluğu olumsuz nitelikte. Bu durum kitabın satışını ne kadar etkiler bilemiyorum ama umarım önce pandemi nedeniyle ertelenen yayın tarihi şimdi de bu olay yüzünden ertelenmez.

Pamuk’un her romanını çıkmadan önce güvendiği kişilere okuttuğu ve görüş aldığı biliniyor. Aldığım duyumlara göre ‘Veba Geceleri’ni okuyanlar çok beğenmişler. Hatta en iyi Orhan Pamuk romanı olduğunu ileri sürenler bile varmış.

Yaşanan bu son olaydan sonra umarım “Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti” cümlesini kurmak zorunda kalmaz.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye de düşünebilir tabii.

Bu fotoğraflar daha çok konuşulur

Bu fotoğraflar daha çok konuşulur

BERNİE SANDERS PERA MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA

BERNIE Sanders’ın, Biden’ın yemin töreninde çekilen eldivenli fotoğrafının en güzel yerleştirmelerinden biri, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonunda bulan iki tabloya yapılanıydı.

Yerleştirmeyi yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan kişi de Murat Özkasım.

Bu yerleştirme kadar hoşuma giden ise Pera Müzesi’nin espirili tavrı oldu. Onlar da müzenin sosyal medya hesabından “Bernie Sanders, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonuna da girmiş. Yerleştirme için Murat Özkasım’a teşekkür ederiz” diyerek bu yerleştirmeyi paylaştılar.

İlkinde Sanders, Fausto Zonaro’nun 1896 tarihli ‘İngiliz Elçisinin Kızı Tahtırevanda’ tablosunda görülüyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı oryantalist resim koleksiyonunda yer alan bu tablo, müzenin 2. kat sergi salonundaki ‘Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar’ adlı koleksiyon sergisinde görülebilir. Diğerinde ise Civanyan’ın ‘Tophane’de Bir Kahvehane’ tablosunda görünüyor.

Hürriyet Gazetesi