Azerbaycan Sevan’ın su kaynaklarını tehlikeye atarsa ​​tüm bölge tehlikede olur

Azerbaycan tarafı bir gün Ermenistan’ı bir çevre felaketiyle karşı karşıya bırakmaya ve Sevan Gölü’nün su kaynaklarını tehlikeye atmaya karar verirse, tüm bu ülkeler Ermenistan’ın yüzey su kaynaklarından beslendiği için, Gürcistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan da hedef alınacaktır. Çevreci İnga Zarafyan, ‘Sputnik Armenia’ ileyaptığı görüşmede, bir dizi çevrecinin düşman kontrolü altındaki Vorotan ve Arpa nehirleri ile Sevan Gölü’nün tehlikede olduğu endişesini dile getirerek böyle bir görüş bildirdi.

“Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye yüzey sularımızın etkisi altında olduğu için, devlet düzeyinde tehlikeye atacak eylemler planlandığını hayal etmek zor” dedi.

Son zamanlarda Zarafyan, Sotk yakınlarındaki Geğamasar ve Mets Masrik topluluklarını bizzat ziyaret etti, su kaynaklarının akıbetinden de endişe duyan sakinlerle görüştü. Çevreci, sakinleri acele etmemeye çağırdı ve meslektaşlarını bu tür açıklamalarda bulunurken dikkatli olmaya çağırdı.

“Tehlikeden bahsetmek için, bunların yüzde kaçının Azerbaycan’ın kontrolü altında olduğunu, hangi bölgelerin olduğunu anlamak gerekiyor. Ekolojist, “Bu arada böyle hesaplamaları görmedik, her duyurunun altında bir hesaplama yapılmalı, değil mi?” dedi.

Ona göre Çevre Bakanı Romanos Petrosyan, düzenlediği basın toplantısında, Sevan Gölü’nü besleyen Vorotan ve Arpa nehirlerinin kaynaklarının Azerbaycan’ın kontrolünde kaldığını, bu türden bir veri vermediğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu