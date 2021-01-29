Aşırı sağcı olduğunu söyleyen yurttaş Erdoğan’a böyle isyan etti: ‘ Solcuya da HDP’ye de Ermeni’ye de oy veririm’

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