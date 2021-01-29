Almanya bir grup Ezidi Kürt kadını daha kabul etmeye hazırlanıyor

Baden-Württemberg eyaletinde IŞİD’den kurtarılan Ezidi kadınların Almanya’ya getirilmesi için yeni bir girişim başlatıldı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti, IŞİD’den kurtarılan bir grup Ezidi Kürt kadını daha kabul etmeye hazırlanıyor.

Erbil merkezli Rûdaw TV’nin haberine göre, Baden-Württemberg eyaletinde IŞİD’den kurtarılan Ezidi Kürt kadınların Almanya’ya getirilmesi için yeni bir girişim başlatıldı.

Buna göre, Nobel Barış Ödüllü Ezidi Kürt aktivist Nadiya Murad ile Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Çarşamba günü bir araya geldi ve görüşmede bir grup Ezidi Kürt kadının Almanya’ya getirilmesi konusunda görüşbirliğine varıldı.

Winfried Kretschmann, bugün Ezidi Kürt kadınların Almanya’ya getirilmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Baden-Württemberg eyaleti daha önce de Ezidi Kürt kadınlarının Almanya’ya getirilmesi için çalışma yürütmüş bine yakın Ezidi kadın buraya götürülmüştü. Aktivist Nadiya Murad da bunlardan biriydi.

Söz konusu girişim bir taslak olarak Baden-Württemberg eyaleti parlamentosuna sunulacak. Öneri kabul edilirse, getirilecek kadınların sayısına ve zamanına (daha sonra) karar verilecek.

Baden-Württemberg Parlamentosu Başkanı Muhterem Aras’ın aslen Kürt olması ve Kretschmann’ın da konuya olumlu yaklaşımının taslağın onaylanmasında önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Baden-Württemberg eyalati 2015 yılında bine yakın Ezidi kadına kapılarını açmıştı.

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