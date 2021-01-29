AB Azerbaycan’ı 57 Ermeni esir askeri iade etmeye çağırdı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, “Avrupa Birliği, Kasım’da Azerbaycan’a esir düşen 5 Ermeni askerin serbest bırakılmasından memnun olduğunu ifade ediyor, tutuklu kalan diğer 57 askeri de hemen serbest bırakmaya çağırıyor” dedi,

10 Kasım’daki ateşkes sonrasında 62 Ermeni askeri Azerbaycan tarafından rehin alınmıştı. Bu askerlerden 5’i geçtiğimiz saatlerde Ermenistan’a iade edildi. Bu gelişmeden memnun olduğunu duyuran Avrupa Birliği, 62 kişilik asker grubunun diğer 57 üyesinin de hemen iade edilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Avrupa Birliği, Kasım’da Azerbaycan’a esir düşen 5 Ermeni askerin serbest bırakılmasından memnun olduğunu ifade ediyor, tutuklu kalan diğer 57 askeri de hemen serbest bırakmaya çağırıyor. Bu adım, bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli olan karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki Rus barış gücünün arabuluculuğuyla 28 Ocak’ta Azerbaycan’dan 5 Ermeni esir Ermenistan’a iade edildi. Yaklaşık olarak bir aydan uzun süredir Azerbaycan’ın elinde olan askerler için Ermenistan’daki hak savunucuları kampanyalarını sıklaştırmıştı.

Agos