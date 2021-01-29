5 Ermeni esir Bakü’den Yerevan’a döndü

Rus barış gücünün arabuluculuğu sayesinde Azerbaycan’da esir olarak bulunan 5 Ermenistan vatandaşı, 27 Ocak tarihinde vatana döndü.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Rusya’nın aracılığında ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin çabalarıyla 5 esir yurda döndü” ifadelerine yer verdi.

Avinyan, ayrıca halihazırda Azerbaycan’da tutuklu bulunan 62 Ermeni esirin bugün aileleriyle telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rus barış gücünün komutanı Korgeneral Rustam Muradov da, “Benim şahsi kontrolümün altında bulun Rus barış gücü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Rus uçakla bir mahkum Yerevan’dan Bakü’ye götürüldü, 5 mahkum da Yerevan’a döndü” açıklamasını yaptı.

Edinen bilgiye göre, Ermenistan’a dönen Ermeni esirler, Şirak idari bölgesidendir. 16 Aralık’ta Hadrut’ta 62 kişilik bir asker grubu Azerbaycan güçlerinin eline düşmüştü. Serbest bırakılan 5 esir de bu grup üyelerindendir.

ERMENİ HABER AJANSI