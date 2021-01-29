2020’de 42 Milyondan Fazla Kürtaj Gerçekleşti

2020 yılında yapılan kürtaj sayısı bulaşıcı hastalık, kanser, sigara ve alkolden hayatını kaybeden kişi sayısını aşarak 42 milyona ulaştı.

Dünya çapında gerçek zamanlı istatistikler sağlayan referans web sitesi Worldometer, 2020 yılında, dünya çapında 42 milyondan fazla kürtajın yapıldığını gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl dünya çapında; bulaşıcı hastalıklardan 13 milyon, kanserden 8,2 milyon, sigaradan 5,1 milyon ve alkolden 2,5 milyon insan hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi uzmanları, 2020 yılında bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybeden 13 milyondan 1,8’inin koronavirüs vakası olduğunu açıkladı.

2020 yılında yaşanan ölümlerin diğer önde gelen nedenleri arasında trafik kazaları geliyor. İstatistiklere göre 1,4 milyon insan trafik kazasından hayatını kaybederken 1,1 milyonu intihar ederek öldü. Böylece 2020 yılında dünya çapında toplam ölüm sayısı, kürtaj hariç, yaklaşık 59 milyona ulaştı.

”KÜRTAJI DURDURUN”

Worldometer’in genel verilerine göre, kürtaj son yıllarda başta ABD olmak üzere dünyada önde gelen ölüm nedeni haline geldi. 6 Ocak tarihli veriler; 2021’in başlangıcından bu yana dünya çapında 640 binden fazla kürtaj yapıldığını gösterdi.

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos’un geçen yıl yaptığı bir anket, kürtajı destekleyen insan sayısının 2014’te %72 iken 2020’de %70’e düştüğünü tespit etti. (O.D/cnl.news, bible.com.ua)

https://haber.sat7turk.com/2020de-42-milyondan-fazla-kurtaj-gerceklesti/