San Fransisco’da George Washington ve Abraham Lincoln gibi kölecilikle bağlantılı isimler 44 okuldan siliniyor

San Fransisco Okul Yönetim Kurulu Yetkilileri; baskı, ırkçılık ve kölecilikle ilişkilenen Abraham Lincoln ve George Washington da dahil belli tarihsel kişilerin isimlerinin okullardan silinmesine karar verdi.

San Fransisco Chronicle’ın haberine göre, bölgenin 125 okulunun üçte biri tartışmalı isimlerden oluşuyor. Okulların yeni isim öerileri Nisan ayına kadar sunulacak. Önerilen isimler kurul üyelerince oylanacak.

Okulların yeni ismini aldığı kişilerin belirlenmesinde bir dizi kurala dikkat edilecek. Önerilen yeni isimlerin köle sahibi, soykırım veya köleciliğe, insan hakları ihlallerine karışmamış, ırkçı veya beyazların üstün olduğuna inanan kimseler olmaması gerekiyor.

Eşit Adalet İnisiyatifinin Eylül ayında yayımladığı rapora göre, ABD’de 17 eyalette 240’tan fazla okulun ismi yukarıda anılan insanlık suçlarına bir şekilde ortak olmuş isimlerden oluşuyor.

BirGün Gazetesi