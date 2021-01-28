Rahip Brunson’un ‘öğrencisi’ KKTC’de misyonerlik faaliyetlerinin merkezinde

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VATAN Mehmet

Trump’ın iadesini ‘zorla’ istediği, Amerika’da da ‘törenle’ karşıladığı Türkiye’de ‘casuslukla’ yargılanan ünlü rahip Brunson’un iddianamesine yansıyan Diyarbakır’daki faaliyetleri döneminde “öğrencisi” olan ve bir süredir adada yaşayan Can Nuroğlu ile yine misyonerlik faaliyetleri kapsamında ABD vatandaşı Ryan Daniel Keating adlı şahsın da Türkiye’de uzun süreli faaliyetleri sonrası KKTC’de Mağusa eksenli misyonerlik oluşumlarında adı geçiyor…

Kıbrıs Postası’nın bir süredir gündeme getirdiği “KKTC’de misyonerlik dosyası” önceki gün Mağusa’da geçekleştirilen Gümrük Dairesi’nin denetim/baskınıyla başka bir boyut kazandı.

Mağusa’daki Karakol Mahallesinde bir dükkâna gerçekleştirilen kontrolde kutularca çok sayıda İncil’in yanı sıra Tevrat ve benzeri “misyonerlik” ürünleri ele geçirildi.

Söz konusu Mağusa merkezli Gümrük/Kaçakçılık baskınına paralel/bağlantılı bir depoda da kontrol yapıldığı öğrenildi.

KKTC’DE ‘MİSYONERLİKTE’ FAAL İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR….

Öte yandan kendisini sosyal medya hesabında “Mağusa Hristiyan topluluğu Ruhani lideri” olarak tanıtan, asıl ismi Jeremiah Ian Mattix olan “Can Nuroğlu” isimli şahsın da Buronson’un Diyarbakır’dan öğrencisi olduğu, misyonerlik faaliyetleri ile dikkat çeken diğer ABD vatandaşı Ryan Daniel Keating’in de Türkiye’de uzun süreli faaliyetleri sonrası “misyonerlik amacıyla” KKTC’ye gelmesi ve “dönmemesi” dikkat çekiyor.

KİLİSE EVLERİNİ DE YÖNETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR…

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bir bölüm başkanının referansıyla aynı zamanda DAÜ kampüsü içerisindeki kiliseyi de kontrol eden Can Nuroğlu’nun ülkemizde çok sayıda gizli “kilise evini” de yönettiği değerlendiriliyor…

RAHİP BRUNSON’UN ÖĞRENCİSİ…

2018’den beri adada bulunan söz konusu diğer Amerikalı şahsın, adada “hangi sıfatla” bulunduğu bir başka kritik soru olmakla birlikte Can Nuroğlu ismi ile bilinen şahsın, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini ‘zorla’ istediği ve Amerika’da Beyaz Saray’da ‘törenle’ karşıladığı casuslukla yargılanan rahip Andrew Brunson’un İzmir’deki iddianamesine de yansıyan “Diyarbakır’daki faaliyetleri” sırasından öğrencisi olduğu öğrenildi.

Brunson iddianamesinde, PKK tarafından organize edilen Kobani olayları ve Diyarbakır’da gerçekleşen hendek eylemlerinde Güneydoğu’da olması dikkat çekmiş, iddianamede Brunson’un görev yerinin İzmir olmasına rağmen Şanlıurfa ve Diyarbakır’da “özel faaliyetler” ve “ilişkiler” içinde olduğu belirtilmişti.

MERKEZ MAĞUSA… SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLÜLER

Ülkemizde bir süredir organize misyonerlik faaliyetleri dikkat çekiyor. Özellikle üniversite çevreleri içinde“Afrika kökenli ve Ganalı” misyonerler aktif.

Bu konuda pek çok “açık ihbarın” yanı sıra misyonerlerin özellikle Mağusa bölgesinde konuşlanması dikkat çekiyor.

Ayrıca “misyonerlerin” ülkemiz sosyal medya mecralarında da koordine olduğu ve kategorik faaliyetler içinde olduğu biliniyor.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n365235-rahip-brunsonun-abdli-ogrencisi-kktcde-misyonerlik-faaliyetlerinin-merkezinde