Işıkçıların hedefinde bu kez Kazım Karabekir var

Ahmet Şimşirgil, bir konuşmasında, Milli Mücadele yıllarının Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı yerden yere vurdu…

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Ahmet Şimşirgil’in, İsmet İnönü’nün ardından bu kez de Kazım Karabekir Paşa’yı hedef aldığına ilişkin konuşması ortaya çıktı.

Ahmet Şimşirgil, geçen yıl yaptığı konuşmada, milli mücadele yıllarının doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı yerden yere vurdu.

“Kazım Karabekir, ‘Abdülhamit Hanı Ermeni öldürmemeli kahraman olur. Biz öldürmeliyiz biz’ diyen kişidir” ifadelerini kullanan Şimşirgil, Kazım Karabekir Paşa için şunları söyledi:

“Kazım Karabekir Doğu’da savaş mı verdi? Zaten kaçıyorlardı. Bunları sorgulayalım. Doğu cephesini kurtardı deniyor, kahramandı deniyor. Bu neyin kahramanlığıdır? Doğu’yu ve Erzurum’u kurtardı denen Kazım Karabekir Paşa hangi savaşı kimle kazandı? Şuraları buraları hangi savaşı yapıp da kurtardı? Düşman çekilmiş Ermeni’den, Gürcü’den alıyorsun oraları… Kazım Karabekir, ‘Abdülhamit Hanı Ermeni öldürmemeli kahraman olur. Biz öldürmeliyiz biz’ diyen kişidir. ‘Abdülhamit seni kendi öz evlatların boğacaktır’ diyen kişidir Kazım Karabekir. Bunu da söylüyordu Kazım Karabekir. İttihat Terakkiciler kahraman ilan ediliyor. Padişaha Abdülhamit’e ise hain demek kolaydı.”

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte o sözler:

OdaTv