“Hurmüz Diril için etkin bir soruşturma başlatın”

Süryani ve Keldani kurumları yaptıkları açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nı Hurmüz Diril’in akıbetine ilişkin ciddi bir soruşturma başlatmaya, çağırıyoruz. Ayrıca Şimuni Diril’in otopsi raporundaki usule ilişkin kusurları soruşturmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Fransa, Belçika, ABD, İsveç, Avustralya ve Irak’tan 32 Süryani ve Keldani kurumu, 11 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Hurmüz Diril’in bulunması ve eşi Şimuni Diril’in ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mektup gönderdiler.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağıran kurumlar, Hurmüz Diril’in bulunması talep ettiler.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Diril Ailesinin karşı karşıya bırakıldığı travmayı ve ağır azabı tasavvur edebilmek mümkün değil. Diril ailesi o bölgede kalan az sayıdaki Süryani Hristiyan ailelerden biridir.

“Geçmişte (50 yıldan daha uzun süre önce) Süryaniler bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Fakat Türk ordusu ve PKK arasında 35 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle Süryaniler topraklarını terk etmeye zorlandı; bu tarihi topraklar da böylece asıl sakinlerinden edilmiş oldu.

“Geride kalan çok az sayıda ailenin bu kararının arkasında ise evlerini yeniden kurmak ve kadim köylerini yeniden canlandırma umudu vardı.

“Bu suça ilişkin ayrıntıları bir an önce ortaya çıkarmak ve failleri adalete teslim etmek Türkiye’deki Süryanilerin ve diğer tüm Hristiyanların kalbine bir güven ve güvende olma duygusu aşılayacaktır. Bu suçun faillerini adalete teslim etmek için atılması gereken tüm adımları atmanızı rica ediyoruz.”

Bakanlıklardan yerine getirilmesi istenen talepler ise şöyle:

Adalet Bakanlığı’nı mağdurların yaşam hakkına saygı duymak adına savcıları harekete geçirmeye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesinden doğan usul gerekliliklerine saygı göstermeye ve bu kötü niyetli fiilleri işleyen failleri yargı önün çıkarmaya çağırıyoruz.

*Adalet Bakanlığı’nı Şimuni Diril’in İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporundaki usule ilişkin kusurları soruşturmaya çağırıyoruz. Ayrıca otopsi raporunun tamamının çocuklarının ve avukatlarının erişimine açılmasını talep ediyoruz.

*İçişleri Bakanlığı’nı Hurmüz Diril’in akıbetine ilişkin ciddi bir soruşturma başlatmaya, hayatta olup olmadığını ve bir kaçırılma veya cinayet mağduru olup olmadığını tespit etmeye çağırıyoruz.

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan 72 yaşındaki Hurmüz ve 65 yaşındaki Şimuni Diril’in geçtiğimiz yıl 11 Ocak’ta kayboldu.

Keldani çiftten Şimuni Diril’in cansız bedenini kaybolduktan 70 gün sonra 20 Mart 2020’de köye yaklaşık 800 metre uzaklıkta, çocukları tarafından ölü olarak bulundu..72 yaşındaki Hurmüz Diril’in akıbeti ise hâlâ bilinmiyor. (RT)

bianet