Ermenistan sokaklarında “Türk Paşinyan’a engel olun” afişleri

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|Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasının ardından Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler bugün bir kez daha miting düzenleyecek. Büyük bir katılımın olması beklenen miting için hazırlanan ve sokaklara asılan afişlerde “Türk Paşinyan’a engel olun” ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede “istenmeyen kişi” konumunda.
Uzun zamandır düzenlenen eylemlerle istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün bir kez daha protesto edilecek.
Muhalefet tarafından geniş katılımın olması beklenen Paşinyan karşıtı miting düzenlenecek. Protesto için hazırlanan afişlerde “Türk Paşinyan’a engel olun” yazısına yer verildi.
Afişte, kafasına fes geçirilmiş Paşinyan görseli ve Şuşa’ya asılan Azerbaycan bayrağının fotoğrafı kullanıldı.
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