Ermenistan sokaklarında “Türk Paşinyan’a engel olun” afişleri

Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede “istenmeyen kişi” konumunda.

Uzun zamandır düzenlenen eylemlerle istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün bir kez daha protesto edilecek.

Muhalefet tarafından geniş katılımın olması beklenen Paşinyan karşıtı miting düzenlenecek. Protesto için hazırlanan afişlerde “Türk Paşinyan’a engel olun” yazısına yer verildi.

Afişte, kafasına fes geçirilmiş Paşinyan görseli ve Şuşa’ya asılan Azerbaycan bayrağının fotoğrafı kullanıldı.

Yeni Şafak