Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni esir takası yapıldı. Rusya’nın arabuluculuğunda Ermenistan, Azerbaycan’a 1 esir iade ederken Bakü’den Erivan’a 5 esir döndü. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Rusya’nın aracılığında ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin çabalarıyla 5 esir yurda döndü” ifadelerine yer verdi. https://t.me/vice_primeminister/232 Avinyan, ayrıca halihazırda Azerbaycan’da tutuklu bulunan 62 Ermeni esirin bugün aileleriyle telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Diğer yandan Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün komutanı Rustam Muradov, Bakü’ye bir esir ulaştırdıklarını açıkladı. Muradov, 5 Ermeni esirin Erivan’a döndüğünü doğruladı. Sputnik Türkiye