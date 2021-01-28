80 yaşındaki Patrik Bartholomeos koronavirüs aşısı yaptırdı

Bugün itibariyle başlayan 75 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları kapsamında, Partik Bartholomeos da Kovid-19 aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için başlattığı aşı etkinliği kapsamında, 75 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlandı.

Aşılama çalışmaları kapsamında, Fener Rum Patriği Bartholomeos da Kovid-19 aşısı oldu.

80 yaşındaki Bartholomeos’a aşı, Çapa Tıp Fakültesi Kliniği’nde yapıldı.

Aşılananların sayısı 1,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün itibariyle 81 ile aşı yapılanların sayısı 1 milyon 687 bin 117’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 75 yaş üzeri kişilerin aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisi bu hafta başında Türkiye’ye gelmişti.

Bakanlığın aşı takvimine göre, belirlenen yaş gruplarına kademeli olarak aşılar uygulanacak.

Independent Türkçe

Independent Turkce