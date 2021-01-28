19 sikke ele geçirildi! Değer biçilemiyor!

Eskişehir’de emniyet güçleri, bir evde baskın yaptı. Yapılan aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan A.A.’nın evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Sikkeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Sabah Gazetesi