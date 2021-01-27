Zarif: Ermenistan’ın toprak bütünlüğü, kırmızı çizgimizdir!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, temasları kapsamında Ermenistan’da mevkidaşı Ara Ayvazyan ile bir araya geldiği görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre, Cevad Zarif, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün ülkesinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Zarif’in görüşmede, “Ermenistan Cumhuriyeti dahil bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği önemlidir. Ermenistan’ın toprak bütünlüğü İran’ın kırmızı çizgisidir” ifadesi kullandığı kaydedildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan’ın da iki ülkenin iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptığı görüşmede, İran’ın Ermenistan’ın dördüncü ekonomik ortağı olduğu belirtildi.

Öte yandan Zarif, Ermenistan devleti ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın ileriye yönelik atılımlarından övgüyle bahsetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Ermenistan’daki görüşmelerinin ardından Türkiye’ye de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI