Rus Astronot Sevan gölünün uzaydan farklı bir açıdan çekiği fotoğrafı paylaştı (foto)

Rusyalı asrtonot Sergey Kudz-Sverçkov kendi Instagram sayfasından Ermenistan’da bulunan Sevan gölünün uzaydan, farklı bir açıdan çektiği fotoğrafını paylaşıp Kafkasya için bu gölün çok önemli ve nadir bir doğal kaynak olduğunu vurguladı.

Resimle birlikte paylaştığı notta Rusyalı astronot Sevan gölünü Ermenistan’ın mücevheri olarak adlandırlıdığını yazdı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde Sevan gölü tatlı suya sahip en büyük ve en yüksek gölüdür. Uzunluğu 75 metre en fazla derinliği ise 100 metredir.

Sergey Kudz-Sverçkov Sevan gölünün sadece turistik bir mekan değil aynı zamanda tüm Kafkasya için çok önemli su kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu paylaşım büyük ilgi gördü ve sosyal medyada Sevan gölünün bu perspektiften çekilen fotoğrafı hızlıca yayıldı. Kullanıcılar bu doğal güzellikle ilgili hayranlık ifade eden yorumlarda bulundular.

Birkaç sene önce başka bir Rus astronot Sergey Ryazanski de uzaydan Sevan gölünün resmini çekmişti.

Sergey Kudz-Sverçkov Ermenistan’a olan sevgisini uzaydan çektiği Ermenistan manzaralarıyla ifade ediyor. Kendisi ilk defa 2014 yılında Ermenistan’ı ziyaret etmiş ve eğitim kursları vermiş. O zaman Ermenistan’a ve özellikle Yerevan’a hayran kaldığını dile getirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/01/27/Rus-Astronot-Sevan-gölünün-uzay/201300