Polonyalı Buçek Bakü’ye karşı

Polonyalı siyasetçi Tomasz Lech Buçek, Azerbaycanlı kullanıcılardan tehdit mektubu aldı. Facebook sayfasını 478 kez hacklemeye çalıştılar. Azeriler ona sessizlik karşılığında 50 bin dolar teklif etti.

Tomasz Lech Buçek 1988-2020 yıllarında Artsakh’ın sivil halkına karşı Azerbaycan aleyhine Lahey Mahkemesi’ne itiraz etmek için bir dilekçe başlattı. O dönemde işlenen savaş suçları temelinde.

“Radiolur” ile yaptığı söyleşide Tomasz Lech Buçek, Ermenilere karşı böylesine samimi bir tavrın iki sebebi olduğunu söylüyor. Birincisi, Polonya ve Ermeni halklarının tarihi ve iki halk arasındaki kardeşlik bağlarıdır.

İkinci sebep daha kişisel. Muhatabımın öğretmeninin hayatı, 1915 Musa Ler katliamı sırasında bir Ermeni doktor tarafından kurtarıldı, ardından öğretmen öğrencisi Tomasz’a Ermenilerin bir Tanrı milleti olduğunu ve hayatını o millete borçlu olduğunu söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu