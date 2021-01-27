Paylan’dan Erdoğan’a: ‘O portrenin hikayesiyle gerçekten yüzleşmeye var mısın?’

TBMM Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1920 Türk-Ermeni savaşında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eli kanlı komutanı Kazım Karabekir’in portresinin hikayesine ilişkin telegram kanalında yaptığı paylaşıma değindi.

Paylan, Erdoğan’ın ‘Kazım Karabekir Paşa’nın bu portresinin hikayesini biliyor musunuz?’ sorusuna cevaben sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”’O portrenin hikayesini” biliyor musun sayın Erdoğan?

O çocuklar, Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımda aileleri katledildiği için yetim kaldılar.

O portrenin hikayesiyle gerçekten yüzleşmeye var mısın sayın Erdoğan?

Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Kazım Karabekir’in Ermeni Soykırımı’nda yetim kalan Ermeni çocukları tarafından kendisine hediye edilen 100 yıllık portresini ve portrenin altında yazılan notu paylaşmıştı: ”Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri… Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından…’ Rumi 9 Eylül 1338 (1922)”.

ERMENİ HABER AJANSI