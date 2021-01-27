Paşinyan’ın diplomatik pasaportu çalındı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Karabağ konusunda üçlü anlaşma imzalanmasının ardından Erivan’da meydana gelen gösterilerde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın diplomatik pasaportunun da çalındığını söyledi. Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında aldığı yenilgiyi kabul ettiği, Karabağ Savaşı’nı sona erdiren anlaşma sonrası Ermenistan Hükümet Binası’na baskın düzenlenmişti. Hükümet yetkililerine ait 14 diplomatik pasaport çalınmış aynı gün bunlar geçersiz kılınmıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, diplomatik pasaportlar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ait pasaportun da bulunduğunu söyledi. Yeni Şafak