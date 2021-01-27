Konut, yeni işler. Diaspora, Artsakh halkına yardım etmeye hazır

Ermenistan-Diaspora işbirliği etkinleştiriliyor. Ermenistan Başbakanlık Ofisi Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan, ‘Sputnik Armenia’ ile yaptığı görüşmede böyle bir görüş bildirdi.

“Ermenistan ve Artsakh ile birlikte Diaspora da bu şok edici durumdan çıkıyor. “Bazı topluluklarda bu diğer topluluklardan çok daha hızlı gerçekleşiyor, örneğin Fransa ve Rusya’da atmosfer oldukça sağlıklı ve işbirliğinin birçok yönü var” dedi.

Ona göre insanlar oldukça aktifler ve bugün vatan Ermenistan ve Artsakh’ın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu anlıyorlar. Şu anda Artsakh’ta bulunan on binlerce yerinden edilmiş insan, kendi evlerinden ve gelir kaynaklarından mahrum bırakıldı ve önce desteklenmeleri gerekiyor.

“Ermenistan hükümeti, Artsakh’taki yurttaşlarımızın yiyecek ve ev eşyalarına ihtiyaç duymaması için her türlü çabayı gösteriyor, ancak yeni işler yaratmayı düşünmenin de zamanı geldi. Sinanyan, “Karlılığa dayalı işletmelerin kurulması, Artsakh topraklarında çok önemli bir yön olacak ve önümüzdeki yıllarda buna şahit olacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.

Diaspora İşleri Yüksek Komiseri, Ermenistan ve Artsakh yetkilileri ile sürekli çalışma nedeniyle, mümkün olan en kısa sürede konut inşaatına odaklanmanın, bir ekonomik canlanma programı hazırlamanın ve yeni bir aşamaya girmenin mümkün olacağına inanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu