Kafkasya’nın “su süsü” uzaydan fotoğraf

Rus deneyci-astronot Sergey Kudz-Sverçkov, Sevan’ın Transkafkasya için önemli, eşsiz bir doğal nesne olduğunu düşünüyor. Sevan’ın uzaydan çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Sevan Gölü, BDT’deki en büyük tatlı su gölü olduğu için Ermenistan’ın “su süsü” olarak adlandırılır. Kodz-Sverçkov, “Uzunluğu 75 kilometre ve maksimum derinlik 100 metredir” diye yazdı.

Sevan’ın sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda Transkafkasya yaşamının dayandığı önemli bir tatlı su kaynağı olan eşsiz bir doğal nesne olduğunu kaydetti.

2017’de Sevan’ın fotoğrafı başka bir Rus astronot olan Sergey Ryazansky tarafından yayınlandı.

Ermenistan’ı ölümsüzleştirme fikri uçuş sırasında astronotun aklına geldi. 2014 yılında ilk kez Ermenistan’ı ziyaret etti ve dersler verdi. Ermenistan’ı, özellikle dağlarda uzanan Erivan’ı çok sevdi.

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Ermenistan Kamu Radyosu