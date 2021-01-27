Hitler’in kitabı Fransa’yı ikiye böldü: Nazizmin manifestosu basılacak

Fransa merkezli yayınevi Fayard, Nazizmin manifestosu olarak kabul edilen Adolf Hitler’in “Mein Kampf” (Kavgam) adlı kitabını basmaya karar verdiğini duyurdu.

Zeynep Çam

Adolf Hitler’in yazdığı ve Nazizmin manifestosu olarak kabul edilen Mein Kampf’i yayınlamak bir süredir Faryard’ın gündeminde idi. Yayınevi, geçtiğimiz hafta açıklamada bulunarak kitabı basacağını duyurdu.

Adolf Hitler’in ırkçı ve anti-semitik ideolojisini ortaya çıkaran kitabın yeniden basımı, kamusal alanda çok tartışılan bir konu oldu.

Fayard’ın kitabı basılacağını duyurduğu açıklaması, Bellona yayınevinin kitabın Polonya’da bilimsel baskısının yayınlandığı söylemeden yalnzıca 1 hafta sonra gerçekleşti.

“GEÇMİŞTE DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ”

Institut National de l’Audiovisuel (Ulusal Görsel-İşitsel Enstitüsü), geçen hafta Mein Kampf’ı ile ilgili Twitter’da paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

“85 bin kopya satıldı. 2 bin sayfa. Almanları bölen şaşırtıcı bir yayıncılık başarısı. Polonya baskısından sonra, Mein Kampf, Fayard tarafından Fransızca olarak yayınlanacak. Ancak kitabın basımına ilişkin bu çetrefilli tartışma yeni değil.”

"MEIN KAMPF". « 85 000 exemplaires ont déjà été écoulés. 2 000 pages : un succès d'édition surprenant qui divise les Allemands. »

Après l'édition polonaise, #MeinKampf va être publié en français chez Fayard. Le débat autour de cette épineuse réédition critique ne date pas d'hier. pic.twitter.com/fOIejE6Utn — Ina.fr (@Inafr_officiel) January 20, 2021

AFP’ye açıklamalarda bulunan Fayard’ın iletişim direktörü Catherine Bourgey, Fransız baskısının daha önceden piyasaya sürülmesinin planlandığını doğrulayarak, “Bu kritik baskı gerçekten de hapis cezası ve sağlık durumu nedeniyle ertelendi” dedi.

KİTAP NE ZAMAN YAZILDI?

Adolf Hitler, 1924-1925 yılları arasında Bavyera’da hapiste bulunduğu sırada Mein Kampf’ı kaleme aldı. Mein Kampf, onun dilineden bir politikacının iktidara geliş hikayesini anlatan ve Nazizmin manifestosu olma değeri taşıyan bir kitap. Hitler, kitabı yazdığı sırada henüz Avrupa’daki Yahudilerinin soykırım girişimine başlamamıştı.

“GELECEK NESİLLERE UYARI”

Polonyalı tarihçi ve siyaset bilimci Profesör Eugeniusz Krol, kitabın yayınlanan özgün halinin tercümesini ve açıklamasını yapmak için üç yıl harcadı.

Kitap, 2016’da yaklaşık 100 bin kopya satarak Almanya’da en çok satanlar arasına girdi.

Eleştirmenler, Mein Kampf’ın Polonya’da yeniden basılmasını Holokost kurbanlarının anısına ‘saldırı’ olarak değerlendirirken, Prof Krol bunun ‘gelecek nesillere bir uyarı’ anlamına geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi