Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisi: Eminim, İsrail Ermeni Soykırımını tanıyacak

Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisi Armen Smbatyan Uluslararası Holokost’u anma günü Ermenistan’daki Yahudi topluluğunun organize ettiği etkinliği sırasında açıklamalarda bulunarak İsrail tarafından Ermeni Soykırımının kabul edilme ihtimaline de değindi.

Smbatyan’ın yorumlarına göre İsrail Parlamentosu’nda (Kneset) ve farklı yönetim çerçevelerinde bu mesele konuşuluyor ve İsrail artık Ermeni Soykırımını tanıma zamanı geldiğini anlıyor.

Geçen yıl bu konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarını söyleyen Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisi Yahudilerin Holokost’un ve Ermeni Soykırımının aynı şey olduğunu ve kendilerin de bunu kabul etmesi gerektiğini anladıklarını ifade etti.

Armen Smbatyan çok yakın zamanda bu meselenin halledileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI