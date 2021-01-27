Erdoğan’dan Holokost mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Holokost’u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı video mesajda, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını vurguladı. Erdoğan etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığını ifade etti.

DUVAR – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 27 Ocak Uluslararası Holokost’u Anma Günü’nde, soykırımların kurbanlarını anmak için ‘weremember.gov.tr’ internet sitesini hayata geçirdi. İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı yer aldı.

Erdoğan, insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını vurguladı. Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşandığını söyleyen Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti.

‘IRKÇILIK GÜVENLİK TEHDİDİ’

Irkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan “Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri, bu katliamlardan çok önce, sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri, uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELE HERKESİN GÖREVİ’

Nefret söylemleriyle mücadelenin herkesin ortak görevi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu, ahlaki bir tavrın ötesinde 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre de ahdi bir yükümlülüktür. Milletlerarası örgütlerin, hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, sivil toplumun, dini grupların ve kanaat önderlerinin her birinin bu kapsamda üstlenmesi gereken önemli roller bulunuyor” dedi. (ANKARA-AA)

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