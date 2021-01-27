Dink davasında son dakika gelişmesi! Müebbetle yargılanan Fox TV eski haber müdürü son savunmasını yaptı

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, tutuklu sanıkların son savunmalarının alınmasına başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün, ifade verdi. Ercan Gün’ün, katil Ogün Samast Samsun’da yakalandıktan sonra, Türk bayrağı ile emniyette çekilen görüntülerin bir kısmını FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yayınladığı belirtiliyordu. O görüntüler duruşmada da izlendi.

Fatih Ulaş

Dink cinayetinde parmağı olan kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada 126. duruşma yapılıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıkların son savunmaları tamamlandı, ardından tutuklu sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün, ifade verdi.

KARA PROPAGANDA YAPTI

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın, yakalandıktan sonra Samsun emniyetinde, Türk bayrağı ile çekilen görüntülerini Ercan Gün yayınlamıştı. O görüntüler duruşmada da izlendi. FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket etmekle suçlanan Ercan Gün, o görüntülerin kendilerine kargoyla geldiğini, daha sonra haberi tamamlamak üzere Samsun’a çekim yapmaya gittiğini öne sürdü. Gün, bayraklı görüntülerin Samsun Emniyetinde değil de Jandarma Komutanlığında çekildiğine ilişkin ifadenin ise editoryal hata olduğunu, amacının jandarmayı yıpratmak olmadığını iddia etti. Ercan Gün, daha önce çalıştığı FETÖ’nün Zaman gazetesinden ise 2006 yılında ayrıldığını belirtti.

FETÖ’NÜN TEPE YÖNETİMİYLE İRTİBATLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Ercan Gün’ün iki telefon hattında da FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock tespit edildiği, FETÖ’nün tepe yönetimi olarak adlandırılan grupla 100’ün üzerinde iletişim kaydının bulunduğu belirtiliyor. Kapatılan Feza Gazetecilik AŞ’de 2004-2007 yılları arasında SGK kaydı bulunan Gün’ün, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrasında geliri ile orantısız olacak şekilde Bank Asya’daki hesabına 109 bin lira para yatırdığı tespitine de iddianamede yer veriliyor.

FETÖ itirafçısı eski emniyet müdürü Yunus Dolar’ın, Ercan Gün hakkında da itirafları bulunuyor.

Savcılık, Ercan Gün’ün “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Sabah Gazetesi