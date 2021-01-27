Bundan sonraki büyük ölçekli Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatının amacı nedir ?

Ermenistan sınırındaki Kars ilinde 1-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türk-Azeri askeri tatbikatları, plansa eğer, Türkiye ve Azerbaycan’ın yakın gelecekte saldırgan Ermeni karşıtı politikalarını değiştirmeye hazır olmadıkları anlamına geliyor. Doğu Araştımları yapan Taron Hovhannisyan bunu “Taratsaşrjan” programı çerçevesinde söyledi.

Ona göre Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda aktif askeri işbirliğine devam edecek.

“Türkiye bölgede daha aktif hale geldiğinde, Türk askeri sanayisi, SİHA üretimi de dahil olmak üzere birçok alanda dünyada lider konuma gelmeye başladı.

Türk liderliği hemen komşularına karşı saldırgan bir politika izlemeye başladı. Türkiye’nin büyüyen agresif bölgesel politikası, Azerbaycan’ın agresif politikasını pratik düzeyde güçlendirmesini sağlamıştır.

Azerbaycan ile askeri sanayi alanında aktif işbirliği, Rusya’nın Azerbaycan’daki etkisinin azaltılması açısından Türkiye için büyük önem taşımaktadır. 2020 savaşı sırasında Azerbaycan, Rusya’nın silah ithalatına bağımlı değildi.

Mühimmat tedariği ağırlıklı olarak Türkiye’den sağlanıyordu. Türkiye ile Azerbaycan arasında son on yıldır aktif askeri işbirliği de var.

Azerbaycanlı subaylar ağırlıklı olarak Türk askeri eğitim kurumlarında eğitim görüyor ve eğitimlerini NATO standartlarına uygun hale getirmeye çalışıyor. 5-10 yıl içinde Azerbaycan ordusunun subaylarının %90’ı Türkiye’de eğitilecek.

Taron Hovhannisyan, “Bu aynı zamanda ordudaki Türk etkisinin keskin bir şekilde artacağı anlamına da gelecektir” dedi.

Ermenistan ile savaş sonrası dönemde Türkiye ve Azerbaycan’ın izlediği politikalara değinen Hovannisian, her iki ülkenin Nahçıvan ile kara bağlantısı kurmaya çalışarak durumu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu