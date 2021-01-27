Avlaremoz beşinci yılını kutluyor

Antisemitizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Avlaremoz yayın hayatında 5. yılına girdi. Bu beş yılda çok sayıda etkinliğe de imza atan Avlaremoz, 27 Ocak Holokost Anma Günü nedeniyle de bugün online konferans düzenliyor.

DUVAR – Adını Judeo Espanyol’dan alan ve Kayades’e (susmak, karışmamak, görünür olmamak anlamında kullanılan Judeo-Espanyol deyim) karşı ‘avlaremoz’ yani ‘konuşalım’ diyen Avlaremoz 5 Yaşında… Bu süre içerisinde Facebook ve Twitter’da okur kitlesini genişleten ve yeni okurlara Instagram’dan da ulaşmaya başlayan Avlaremoz, abonelerine iki haftada bir de bülten gönderiyor.

Avlaremoz ekibi, 5. yıla ilişkinse şu açıklamayı yaptı:

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bir Patreon hesabı açtık. Önümüzdeki dönemde Patreon’u daha efektif kullanıp sizin de desteğinizin artacağını ümit ediyoruz. -Avlaremoz’a siz de destek olabilirsiniz!

Beş senede neler mi yaptık?

Yerli ve yabancı yazarlar, siyasetçiler, araştırmacılar, sanatçılar ve aktivistlerle röportajlar gerçekleştirdik, kitaplar yorumladık, sosyal medyada ve basında antisemitizmi ifşa ettik ve arşivledik, Yahudi kültürüne ve tarihine dair farkındalığı arttırmak için uğraştık. Bu sırada tabu konuları ‘konuşmaktan’ ve kayadez’e karşı alan yaratmaktan kaçınmadık. Yeni okurlar ve yazarlar edindik, farklı seslere yer vermeye çalıştık.

Kendi kadromuza daha çok ses katmaya çalışırken aynı zamanda sesimizi konuk olduğumuz mecralara da taşıdık. Yurt içi ve yurt dışında onlarca etkinliğe katılıp antisemitizmle mücadele için ortak alanlar yarattık. Yazarlarımız, +90 Youtube kanalında, Graz Üniversitesi’nde, ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu’nda, İHD Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’da ABD Sefarad Kardeşliği’nde, Frankfurt Üniversitesi’nde, İnanç Özgürlüğü Girişimi’nde, Artı TV’de, Yesayan Salonu’nda, Radyo Agos’ta, ARD TV’de, ve daha birçok fiziksel ve sanal mecrada konuşmacı oldu.

Kurulduğumuz yıldan beri sürekli sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversitelerle ortak projeler ürettik, fikir alışverişinde bulunduk. KiGa, TOG ve Karakutu’nun ortak projesinde, Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Programı’nda ve SEÇBİR ile gerçekleştirilen çalışmalarda, Rumvader’in Yanyana AB Projesi’nde ve SEHAK’ın hak ve demokratik değerler ile ilgili projelerinde yer aldık.

ONLINE KONFERANS DÜZENLENİYOR

Holokost anmaları ve sinema gösterimleri düzenledik, 5 yıl boyunca Afedersin Antisemit köşemizden derlediğimiz anketlerle Yılın En Antisemit Vakası’nı okuyucu oylarıyla seçmeyi gelenekselleştirdik.

Kurulduğumuz günden beri sizlerle konuşmaktan hep heyecan duyduk. Şimdi önümüzde online konferansımız var. 27 Ocak’ta Holokost Anma Günü’nde gerçekleşecek olan konferansımızda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. (HABER MERKEZİ)

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