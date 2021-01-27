Aliyev, Şuşi’deki cami sayısı hakkında yanlış bilgi verdi

Geçenlerde Şuşi’deyken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve o ülkenin baş sahtekarı I. Geçmişte Ermenilerin yerel camilerden birinde durarak Azerbaycan’ın kültürel anıtlarını tahrip ettiği iddiasıyla yalan söylentilerin yayıldığı, Ermenilerin Dağlık Karabağ’da 67 caminin 64’ünün yıktıklarını bir kez daha dünyaya açıkladı.

Yukarıdakiler ışığında, gerçeği alt üst eden yalancıya sadece gerçek ve doğru gerçeklere dayanarak cevap vermeliyiz. Bu nedenle, Dağlık Karabağ topraklarında veya beş mahallenin dahil olduğu eski özerk bölgede: Hadrut, Martuni, Askeran, Martakert ve Şuşi, sadece Şuşi’de (14) ve Malibeklu köyünde (1), yakındaki köyde camiler ve medreseler bulunmaktadır.

Her durumda, yalan yalandır. Kandırarak ya da manipüle ederek, aslında yüksek devlet düzeyinde uluslararası toplumu yanıltmak için girişimde bulunulmakta, bu da hem geçmişte hem de yakın zamanda Ermeni tarihi ve kültürel anıtlarına yönelik vandalizmi haklı çıkarmaktadır. Camilerin korunmasına gelince, Ermeni kiliselerinden çok daha kötü durumda olmadıklarına dikkat edilmelidir.

Anıt uzmanı Slava Sargsyan

Ermenistan Kamu Radyosu