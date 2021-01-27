3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri için çalışmalar başladı

Mardin’in Midyat ilçesindeki tarihi yeraltı şehrinin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması için Midyat Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İslam, Hıristiyanlık ve Yezidilik inançlarına mensup insanların konuştuğu Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin buluşma noktası olan Midyat’ta geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan tarihi yer altı şehrinin gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Tarihçiler, tarihi kaynaklarda, Midyat’ın ‘mağaralar Kenti’ anlamına gelen ‘Matiate’ kelimesinden ismini aldığını ve ‘Matiate’ isminin Asur yazıtlarında MÖ. 9.yüzyılda geçtiğini ifade ediyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından Akçakaya, Işıklar ve Ulu Cami Mahallelerinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında önceki zamanlarda şehir de yaşayan insanların barınma, sığınma ve ibadet yeri olarak kullandığı yer altı şehrinin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Bir dizi ziyarette bulunmak için Midyat’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Midyat Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra, Midyat’ta devam eden tarihi sokaklar ve yeraltı şehrindeki çalışmaları inceledi. Bakan Yardımcısı Demircan’a, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Midyat Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Mahsum Cengiz, Özel Kalem Müdürü Halil Polat ve Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve İlçe Başkanı Atilla Yarış eşlik etti. İncelemenin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Midyat’ta bugün bulunduğumuz alan gerçekten çok büyüleyici, çok etkileyici. Özellikle Kapadokya’ya benzeyen yer altı şehirleri ve burada çok ciddi, çok güçlü bir turizm iddiası yaratılabilir. Ben bu anamda Midyat Belediyemizi, Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel bir vizyon perspektifi var. Burada, bölgede hem belediyemizin, hem vakıflar genel müdürlüğünün yapacağı müşterek çalışmalar buranın geleceğini bambaşka bir yere taşıyacaktır. İnşallah en kısa zamanda sayın Bakanımızı da alıp, gelip, onun vizyonuyla burada çok daha doğru bir turizm perspektifini çıkartmak için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok etkilendim ve etkileyici. Midyat buradan kendisini yeniden tanımlayabilir, tanımlayacaktır. Gerçi buna ihtiyacı yok ama, bu önemli ve iyi bir fırsat diye düşünüyorum.” dedi.

Sabah Gazetesi